Дочь известного модельера Юдашкина устроила праздник дочери в США

Галина Юдашкина, дочь известного российского модельера Валентина Юдашкина, устроила для своей четырехлетней дочери настоящий праздник в парке развлечений Universal Studios в Соединенных Штатах, пишет The Voice.

Бизнесвумен поделилась трогательными кадрами с именинницей на своей странице в социальных сетях. В поздравлении она написала, что желает дочери счастья, здоровья и просит всегда оставаться замечательным человеком, каким она уже растет.

Галина замужем за Петром Максаковым с 2014 года. У супругов трое детей: дочь и два. Юдашкина признавалась, что рожала детей «по расписанию», и никто из наследников не появился на свет случайно. Все дети долгожданные и любимые, и мать уделяет им много внимания, несмотря на занятость в бизнесе.

В 2019 году Галина вместе с семьей уехала из России в Гонконг. Переезд был связан с командировкой мужа и продвижением бизнеса ее отца на азиатском рынке, а также с новыми карьерными возможностями для самой Юдашкиной.

В 2022 году семья перебралась в Дубай, где Галина открыла фирменный шоурум. Сейчас она продолжает развивать свое дело и активно ведет социальные сети.

Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года на 60-м году жизни. Модельер долгое время боролся с онкологическим заболеванием, которое у него выявили в 2016-м году.

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