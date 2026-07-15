Дрон в многоэтажке: в Зарайске провели учения в потенциальном сценарии ЧП

В Зарайске Мособласти прошла масштабная практическая тренировка по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с падением беспилотника. По легенде учений, дрон попал в верхние этажи жилого дома во 2-м микрорайоне, произошел взрыв, а жильцы оказались заблокированы в подъездах. В учениях приняли участие все оперативные службы округа — от полиции до коммунальщиков, пишет REGIONS .

Сразу после сигнала о ЧП на место выдвинулись сотрудники ОМВД России «Зарайский», Госавтоинспекции, пожарно-спасательных частей МЧС и «Мособлпожспаса», а также бригады скорой помощи Зарайской больницы. Полицейские оперативно оцепили территорию, пожарные зашли в подъезды и эвакуировали «пострадавших», передав их медикам для оказания первой помощи.

Параллельно с этим сотрудники «Мособлгаза», «Россетей» и МУП «ЕСКХ Зарайского района» отработали перекрытие газовых и водяных магистралей, теплосетей и электроснабжения. Все эвакуированные на автобусе в сопровождении инспекторов ДПС были доставлены в пункт временного размещения, развернутый во Дворце спорта «Зарайск».

На итоговом совещании в администрации округа отметили, что все службы сработали оперативно. Имеющиеся недочеты будут учтены и проработаны в ближайшее время.