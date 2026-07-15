Кровли, фасады, подвалы: что изменится в домах Городского округа Пушкинский в 2026 году

В Городском округе Пушкинский стартовала масштабная программа капитального ремонта многоквартирных домов. В текущем году запланировано обновление 66 зданий, а к 2028 году нормативное состояние должны получить еще 203 дома. Работы затронут все ключевые системы жизнеобеспечения — от инженерных коммуникаций до лифтового оборудования. Особенность программы в том, что жители лично участвуют в приемке готовых объектов.

Программа капремонта в Городском округе Пушкинский охватывает все важнейшие узлы жилых зданий. В списке работ — замена магистральных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, отопления и канализации. Это позволяет снизить аварийность внутридомовых сетей, минимизировать потери воды и тепла и обеспечить стабильное давление в системе.



Кровли ремонтируют или полностью заменяют с применением современных гидроизоляционных материалов. Качественное покрытие защищает несущие конструкции от влаги и продлевает срок службы всего дома. Фасады утепляют энергоэффективными материалами, герметизируют швы и декорируют. Такие работы не только возвращают зданию эстетичный вид, но и сокращают теплопотери.



Подвальные помещения осушают, гидроизолируют и дезинфицируют, чтобы предотвратить появление плесени и разрушение фундамента. Лифтовое оборудование ремонтируют или меняют полностью — новые кабины, лебедки и станции управления обеспечивают безопасность, плавность хода и экономию электроэнергии.



Особый формат контроля — участие жителей в комиссионной приемке. Собственники проверяют работоспособность оборудования, отсутствие строительного мусора и качество отделки. Такой подход превращает жителей из плательщиков взносов в полноправных заказчиков услуг.



Прямо сейчас в Пушкино идет ремонт домов по шести адресам. В доме 4а на 2-м Фабричном проезде 14 июля начался демонтаж старого кровельного покрытия. Новое технологичное покрытие защитит верхние этажи от протечек и сохранит несущие конструкции.