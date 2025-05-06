В Подмосковье провели ремонт дорожных ограждений

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных вдоль региональных дорог в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт провели на улице Набережная Циолковского в Жуковском, улице 1-я Железнодорожная в Можайске, проспекте Мира во Фрязине, Олимпийском проспекте в Мытищах. Помимо этого, работы прошли в Балашихе на улице Агрогородок в деревне Черное и на Леоновском шоссе, на 29-м км Волоколамского шоссе в Красногорске и в деревне Брехово под Химками.

В ведомстве уточнили, что ограждения монтируют в целях повышения безопасности и снижения вероятности возникновения ДТП.

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