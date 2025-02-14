В Подмосковье провели ремонт дорожных ограждений

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных вдоль региональных дорог в восьми городских округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт провели на улицах Гагарина и Туполева в Жуковском, улице Советской в Балашихе, улице Ленина в Истре, улице 1-й Железнодорожной в Можайске и Олимпийском проспекте в Мытищах. Кроме того, работы прошли на 38-м км Каширского шоссе в Домодедове, улице Ганны Шостак в дачном поселке Черкизово Пушкинского округа и на улице Центральной в деревне Клишева Раменского округа. В ведомстве уточнили, что это позволило повысить безопасность участников дорожного движения и снизить риски ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.