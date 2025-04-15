В Подмосковье провели ремонт остановок
Ремонт остановок провели в семи округах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов, расположенных вдоль региональных дорог в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работы прошли на улице Школьной и улице Кирова в Подольске, улице Зелинского в Воскресенске, улице Октябрьской в Солнечногорске, улице Стрелецкой в Кашире и на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Кроме того, ремонт провели на дороге в деревне Петрово под Ступино и у ЖК «Новоснегиревский» в селе Рождествено под Истрой. В ведомстве напомнили, что элементы инфраструктуры на региональных дорогах региона ремонтируют регулярно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.