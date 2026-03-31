В Подмосковье провели санитарную обработку 76 тыс. кубометров объектов АПК
В Подмосковье провели санитарную обработку объектов АПК. В общей сложности с начала года было обработано 76,5 тыс. кубометров помещений, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«С начала года в регионе обработано 76,5 тыс. кубометров элеваторов, зернохранилищ, складских и производственных помещений, а также обеззаражено более 17,5 тыс. тонн подкарантинной продукции», - рассказали в ведомстве.
Цель таких мероприятий — сохранить урожай и обеспечить безопасность продукции. Санитарная обработка предотвращает ее порчу, уничтожает насекомых-вредителей и возбудителей различных заболеваний.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.