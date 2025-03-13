В Подмосковье провели учения по ликвидации последствий весеннего половодья

В подмосковной Рузе прошли масштабные тактико-специальные учения по ликвидации последствий весеннего половодья, в них приняли участие более 250 человек и свыше 50 единиц техники, в том числе авиационной. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

В рамках учений им предстояло отработать порядок действий на фоне интенсивного таяния льда и снега, из-за которого уровень воды в акватории Рузского и Озернинского водохранилищ, а также рек Москва, Руза, Озерна и Городянка поднялся до критических отметок и возникла угроза подтопления населенных пунктов.

Так, представители администрации округа тренировались в организации пунктов временного размещения и эвакуации населения, спасатели представили элементы ведения воздушной разведки и провели взрывотехнические работы по устранению ледовых заторов. Кроме того, участники устранили условную аварию на подстанции, провели работы по откачке воды из затопленного здания и спасению материальных ценностей, а также анализ питьевой воды и другие необходимые работы.

Специалистам также предстояло справиться с другими происшествиями, которые возникли в процессе проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий половодья. Среди них — подозрение на инфекционное заболевание в связи с употреблением в пищу некачественной воды, угроза подтопления жилых строений и объектов социальной сферы, столкновение судов из-за нарушения техники безопасности в акватории водного объекта и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.