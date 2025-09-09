В Подмосковье проверили около 170 тыс. тонн пшеницы нового урожая

В Подмосковье проверили качество пшеницы нового урожая. Так, было отобрано 218 образцов озимых и яровых культур, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Исследования провели специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области. В результате было проверено около 170 тыс. тонн пшеницы.

В соответствии с ГОСТ 17% исследованного зерна (28,5 тыс. тонн) соответствует третьему классу — это пшеница высокого качества, которую можно использовать для производства хлеба.

Почти 55% (более 92 тыс. тонн) — это зерно четвертого класса, которое чаще используется в мукомольной промышленности. Еще почти 27% (44,9 тыс. тонн) пришлось на зерно пятого класса. Такое обычно используется для корма сельскохозяйственных животных.

Примерно 2,2 тыс. тонн пшеницы не прошли проверку. Так, три пробы забраковали из-за постороннего запаха полыни, а в части образцов выявили повышенную влажность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Рузе построят крупный комплекс по выращиванию цветов.