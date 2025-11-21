В Подмосковье проверку репродуктивного здоровья прошли почти 700 тыс. жителей

С начала 2025 года в Подмосковье бесплатную репродуктивную диспансеризацию прошли почти 700 тыс. жителей в возрасте от 18 до 49 лет, диагностика доступна в поликлинике по месту прикрепления. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.