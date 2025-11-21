В Подмосковье проверку репродуктивного здоровья прошли почти 700 тыс. жителей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье бесплатную репродуктивную диспансеризацию прошли почти 700 тыс. жителей в возрасте от 18 до 49 лет, диагностика доступна в поликлинике по месту прикрепления. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Репродуктивную диспансеризацию особенно важно пройти тем, кто планирует пополнение в семье. Сделать это можно бесплатно — по полису ОМС», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В рамках осмотра пациентки могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация врача-уролога.
