В Подмосковье работники ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность на крещенских купаниях

«Подготовка к мероприятию велась заблаговременно и комплексно, поэтому все места для омовений были заранее обследованы и оборудованы с особым вниманием к деталям. Специалисты проверили прочность льда, установили и надежно закрепили деревянные настилы, удобные лестницы с перилами и ограждения, а также организовали освещение территорий», — рассказал первый замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.