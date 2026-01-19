В Подмосковье работники ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность на крещенских купаниях
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в ночь на 19 января обеспечили безопасность граждан, принимающих участие в крещенских купаниях. В Подмосковье организовали более 200 купелей.
За соблюдением порядка и поддержанием безопасности следили более 400 спасателей и пожарных ведомства. Также дежурили сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГУ МВД России по Московской области, Министерства здравоохранения Московской области.
«Подготовка к мероприятию велась заблаговременно и комплексно, поэтому все места для омовений были заранее обследованы и оборудованы с особым вниманием к деталям. Специалисты проверили прочность льда, установили и надежно закрепили деревянные настилы, удобные лестницы с перилами и ограждения, а также организовали освещение территорий», — рассказал первый замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Крещением.