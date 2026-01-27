В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 27 января, загруженность дорог Подмосковья составила восемь баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рязанском, Каширском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Новорижском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.