В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила четыре балла
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром во вторник, 3 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не забывать про скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.