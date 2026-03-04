В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в среду, 4 марта, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Киевском, Боровском, Минском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не отвлекаться на телефон, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.