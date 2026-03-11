В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 11 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 975 тыс. автомобилей, что на 7% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.