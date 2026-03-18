В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в среду, 18 марта, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не отвлекаться на телефон, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.