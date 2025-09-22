В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 22 сентября, на большей части территории Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах – II класс, в Орехово-Зуевском и Талдомском – III класс, в Московском учебно-опытном лесничестве – V класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник, 23 сентября, III класс прогнозировали в Звенигородском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском и Талдомском. В среду, 24 сентября, на большей части территории региона сохранится IV класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +14-28 градусов, ночью – +6-13. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, возможны дожди.

