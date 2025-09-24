В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 24 сентября, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Дмитровском и Наро-Фоминском — II класс, в Егорьевском, Луховицком лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг и пятницу, 25 и 26 сентября, прогноз сохранится. Температура воздуха днем в этот период составит +8–13°C, ночью — +3–10°C. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.