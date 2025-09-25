В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 25 сентября, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Клинском, Луховицком, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 26 сентября, прогноз сохранится. В субботу, 27 сентября, II класс ожидается в Звенигородском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах. Температура воздуха днем в этот период составит +7–14 °C, ночью — +4–11°C. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, местами дожди.

