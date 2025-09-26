В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 26 сентября, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Клинском, Луховицком, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 27 сентября, прогноз сохранится. В воскресенье, 28 сентября, на всей территории области ожидается I класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +6–12 °C, ночью — +4–10°C. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, местами дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

