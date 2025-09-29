В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 29 сентября, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и в среду, 30 сентября и 1 октября, прогноз сохранится. Температура воздуха днем в этот период составит от +5 до +11°C, ночью — от -1 до +5°C. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, без существенных осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

