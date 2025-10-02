В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 2 октября, на всей территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу и субботу, 3 и 4 октября, прогноз сохранится. Температура воздуха днем в этот период составит +7…+13 градусов, ночью — -5…+7. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием ясной погоды, без дождей.

Напомним, что при обнаружении пожара в лесу нужно позвонить по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

