В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 6 октября, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах – I класс, в Виноградовском, Наро-Фоминском, а также в лесничестве «Русский лес» – III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и среду, 7 и 8 октября, на большей части территории области ожидается III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +7…+14 градусов, ночью – +4…+10. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, возможны дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

