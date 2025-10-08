В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 8 октября, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Егоровском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — I класс, в Дмитровском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг и пятницу, 9 и 10 октября, на большей части территории области сохранится II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +9–15°C, ночью — +7–10°C. Синоптики обещают сплошную облачность без прояснениями, туманы и дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

