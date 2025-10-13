В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 13 октября, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Истринском и Ступинском лесничествах — II класс, в Бородинском и Подольском — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и в среду, 14 и 15 октября, в регионе спрогнозировали I класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +2–7°C, ночью — +1–4°C. Синоптики обещают сплошную облачность с короткими прояснениями, затяжные дожди, возможно, со снегом.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

