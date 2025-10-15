В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 15 октября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг и пятницу, 16 и 17 октября, прогноз сохранится. Температура воздуха днем в этот период составит +3…+9°C, ночью — +1…+5°C. Синоптики обещают сплошную облачность без прояснениями и дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.