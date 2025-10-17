В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 17 октября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится и в выходные, 18 и 19 октября. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в эти дни составит +5–10°C, ночью — +3–6°C. Синоптики обещают сплошную облачность без прояснениями, высока вероятность дождей.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

