В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В пятницу, 17 октября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится и в выходные, 18 и 19 октября. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в эти дни составит +5–10°C, ночью — +3–6°C. Синоптики обещают сплошную облачность без прояснениями, высока вероятность дождей.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».
