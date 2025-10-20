В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 20 октября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и в среду, 21 и 22 октября, прогноз сохранится. 21 октября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +3–7 °C, ночью — -1…+4 °C. Синоптики обещают сплошную облачность почти без просветов, кратковременные дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

