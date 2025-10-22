В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 22 октября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится до конца рабочей недели. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +3–10°C, ночью — +2–7°C. Синоптики обещают сплошную облачность почти без просветов, возможны кратковременные дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.