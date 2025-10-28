В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 28 октября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится в среду и четверг, 29 и 30 октября. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +4…+8 градусов, ночью — +3…+5. Синоптики обещают сплошную облачность почти без прояснений, дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.