В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 6 ноября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится в пятницу и субботу, 7 и 8 ноября. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +5–11 градусов, ночью – +2–6. Синоптики обещают сплошную облачность с редкими прояснениями, возможны кратковременные локальные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

