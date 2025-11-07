В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 7 ноября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится и в выходные, 8 и 9 ноября. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +4–10 градусов, ночью — +1–5. Синоптики обещают сплошную облачность с редкими прояснениями, кратковременные дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

