В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В среду, 12 ноября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится до конца рабочей недели. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +3-8 градусов, ночью – +2-5. Синоптики обещают сплошную облачность с редкими прояснениями, кратковременные дожди.
Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».
