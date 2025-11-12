В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 12 ноября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится до конца рабочей недели. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +3-8 градусов, ночью – +2-5. Синоптики обещают сплошную облачность с редкими прояснениями, кратковременные дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

