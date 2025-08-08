В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 8 августа, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 9 августа, I класс опасности спрогнозировали в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и других лесничествах, в воскресенье, 10 августа, — в Виноградовском, Егоровском, Клинском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес». Температура воздуха днем в этот период составит +16–21°C, ночью — +12–17 °C. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

