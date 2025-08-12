В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 12 августа, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс, в Клинском — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду, 13 августа, II класс спрогнозировали в Волоколамском, Дмитровском и Луховицком лесничествах, III класс – в Талдомском. В четверг, 14 августа, II класс установится в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

