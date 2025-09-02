В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 2 сентября, на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Аналогичный прогноз сохранится в среду и четверг, 3 и 4 сентября. Температура воздуха днем в этот период составит +10–14°C, ночью — +15–21°C. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

