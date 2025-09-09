В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 9 сентября, на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду, 10 сентября, прогноз сохранится. В четверг, 11 сентября, в Ногинском лесничестве спрогнозировали IV класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +17…+23 градуса, ночью – +8…+13. Синоптики обещают почти безоблачную погоду, без дождей.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.