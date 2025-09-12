В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 12 сентября, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — IV класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В выходные, 13 и 14 сентября, IV класс опасности спрогнозировали в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес». Температура воздуха днем в этот период составит +15–23°C, ночью — +6–10°C. Синоптики обещают почти безоблачную погоду без дождей.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.