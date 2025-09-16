В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 16 сентября, на большей части территории Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском и Клинском лесничествах — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду, 17 сентября, III класс спрогнозировали в Волоколамском лесничестве, в четверг, 18 сентября, – в Бородинском и Волоколамском лесничествах. Температура воздуха днем составит +16–24°C, ночью — +7–13°C. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, без дождей.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.