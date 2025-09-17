В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 17 сентября, на большей части территории Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамского лесничестве — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг и пятницу, 18 и 19 сентября, в регионе прогнозировали IV класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +14–21°C, ночью — +6–13°C. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, возможны кратковременные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

