В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 4 июля, на всей территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 5 июля, I класс опасности ожидается в Ногинском лесничестве, в воскресенье, 6 июля, в Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах спрогнозировали III класс. В остальных лесничествах прогноз сохранится.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.