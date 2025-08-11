В Подмосковье рассказали о пожарной опасности в лесах

В понедельник, 11 августа, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Истринском и Подольском лесничествах — I класс, в Клинском, Луховицком лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник, 12 августа, на большей части территории спрогнозировали I класс опасности, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс. В среду, 13 августа, II класс ожидается в Сергиево-Посадском лесничестве. Температура воздуха днем в этот период составит +15–21°C, ночью – +12–16°C. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

