В Подмосковье рассказали о пожарной опасности в лесах

В четверг, 14 августа, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Подольском, Талдомском и Шатурском лесничествах — I класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 15 августа, I класс спрогнозировали в Егорьевском и Шатурском лесничествах. В субботу, 16 августа, в Волоколамском лесничестве установится III класс опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +17–23 °C, ночью – +11–14 °C. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

