В Подмосковье рассказали о развитии племенного молочного животноводства

В Подмосковье развивается племенное молочное животноводство – здесь работают 32 племенные организации, включая 12 племенных заводов, которые способствуют повышению надоев и эффективности отрасли. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Средний надой в хозяйствах достигает 10 тыс. кг молока на корову в год. Среди крупнейших подмосковных племенных заводов в ведомстве выделили Племзавод «Барыбино», «Наро-Осановский», «Агрофирма Сосновка», «Племзавод Пойма» (филиал ФНЦ ВИК им. В. Р. Вильямса) и Предприятие «Емельяновка». Так, например, «Агрофирма Сосновка» подтвердила статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы от Минсельхоза РФ в третий раз.

