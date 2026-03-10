В Подмосковье рассказали о самых востребованных госуслугах

На прошлой неделе одной из самых популярных услуг на региональном портале госуслуг стало «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка», ею воспользовались более 3,8 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Лидером стал заказ онлайн-выписки из домовой книги, ее оформили свыше 19,2 тыс. раз. Кроме того, в числе востребованных – выдача и замена социальных карт жителя, запись в кружки и секции» (свыше 7,6 тыс. заявлений) и присвоение адреса (более 4,4 тыс. заявлений). В общей сложности на портале жителям и бизнесу доступны более 420 услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.