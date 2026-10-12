В Подмосковье разработали систему автоматического мониторинга состояния заповедников с помощью ИИ
В Подмосковье нейросети помогут следить за состоянием заповедных территорий
Фото: [Медиасток.рф]
В Министерстве экологии и природопользования Московской области разработали систему автоматического мониторинга состояния особо охраняемых природных территорий с помощью искусственного интеллекта.
«Система представляет собой единый контур управления для выявления аномалий. Она постоянно анализирует ситуацию в ООПТ, сопоставляя данные, полученные из нескольких источников, в том числе снимков из космоса, показаний радаров и других», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
По его словам, точность классификации изменений на цифровой карте территории составляет 92%.
Проект был реализован совместно со Сбером. Система уже прошла валидацию и готова к тиражированию.
Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.