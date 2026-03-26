В Подмосковье реабилитацию после болезней прошли почти 20 тыс. жителей

С начала 2026 года реабилитацию после различных заболеваний, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, прошли более 19 тыс. пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Реабилитация — важный этап лечения многих заболеваний, от которого зависит восстановление пациента», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Отделения реабилитации представляют собой круглосуточные и дневные стационарные, а также амбулаторные (при поликлиниках). Пройти ее можно бесплатно, по полису ОМС, по направлению лечащего врача при наличии показаний. В ведомстве напомнили, что в регионе реализуется федеральный проект «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация».

