В Подмосковье реабилитацию после перенесенных болезней прошли почти 145 тыс. человек
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2025 году в Подмосковье бесплатную реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли 143,5 тыс. жителей, что на 26,6 тыс. больше показателя предыдущего года, это пациенты после болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Пациенты региона могут пройти реабилитацию в 42 медорганизациях. Это и круглосуточные, и дневные стационарные отделения, а также амбулаторные в поликлиниках», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, с пациентами работают опытные врачи. Все отделения оснастили современным оборудованием, в том числе экзоскелетами. Реабилитацию можно пройти бесплатно, по полису ОМС, по направлению лечащего врача.
