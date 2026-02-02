В Подмосковье реабилитацию после перенесенных болезней прошли почти 145 тыс. человек

В 2025 году в Подмосковье бесплатную реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли 143,5 тыс. жителей, что на 26,6 тыс. больше показателя предыдущего года, это пациенты после болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.