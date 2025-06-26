В Подмосковье региональную социальную доплату к пенсии передадут в Социальный фонд России

Подмосковье передаст полномочия по осуществлению доплаты к пенсии неработающих пенсионеров Социальному фонду России с 1 января 2026 года, что упростит процесс назначения меры поддержки. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В нашем регионе ежемесячную региональную социальную доплату получают более 268 тыс. пенсионеров», — уточнил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Доплата позволяет неработающим малообеспеченным жителям пенсионного возраста увеличить свой доход до прожиточного минимума, ее назначают без подачи заявления на основании сведений о размере пенсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.