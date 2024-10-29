В Подмосковье с января оформили более тысячи разрешений на передвижение большегрузов

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с начала года выдало 1,3 тысячи разрешений на передвижение большегрузов по МКАД.

В целом в ведомство поступило порядка двух тысяч заявлений на получение таких разрешений.

Для передвижения по МКАД водители грузовиков должны оформить либо разовый пропуск, который действует пять дней, либо долгосрочное разрешение, срок действия которого — год.

Получить пропуск можно на сайте госуслуг региона. Срок оказания услуги составляет пять часов или 14 рабочих дней в зависимости от срока действия разрешения.